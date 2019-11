Het ziekenhuispersoneel van de twee locaties van het Amphia Ziekenhuis in Breda doet woensdag mee met de landelijke zorgstaking. Woensdag staken zorgmedewerkers bij 119 zorglocaties verspreid over het hele land.

Medewerkers van het Amphia Ziekenhuis in Breda hebben zich woensdagochtend met verschillende spandoeken verzameld voor de deuren van het ziekenhuis. De personeelsleden leggen het werk neer om een betere cao af te dwingen.

De cao van de ziekenhuizen verliep op 31 maart en treft ruim 200.000 medewerkers. Zij willen een structurele loonsverhoging en andere afspraken over werk- en rusttijden.

In de ziekenhuizen wordt woensdag een zondagsdienst gedraaid. Dit houdt in dat mensen die niet met spoed behandeld hoeven te worden, naar huis worden gestuurd. De behandelingen worden op een later moment ingehaald.