Breda

Volgend jaar zeven locaties in Breda om kerstboom te verbranden

Inwoners van Breda kunnen volgend jaar op zeven locaties in de stad hun kerstbomen inleveren voor de jaarlijkse kerstbomenverbranding. De bomen worden in brand gestoken in de wijken Boeimeer, Bavel, Ulvenhout, Kievitsloop, Teteringen/Waterdonken, Ginneken en Prinsenbeek.