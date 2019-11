Inwoners van Breda kunnen volgend jaar op zeven locaties in de stad hun kerstbomen inleveren voor de jaarlijkse kerstbomenverbranding. De bomen worden in brand gestoken in de wijken Boeimeer, Bavel, Ulvenhout, Kievitsloop, Teteringen/Waterdonken, Ginneken en Prinsenbeek.

Dat is één locatie meer dan vorig jaar; Boeimeer is namelijk aan het lijstje toegevoegd.

Volgens een evaluatie van de gemeente worden er meer kerstbomen ingeleverd bij verzamelplekken waar de bomen verbrand worden dan op plekken waar dat niet gebeurt.

Wel liggen de kosten bij een verbranding veel hoger dan bij een verzameling, vanwege de kosten van de dranghekken en brandweer. De inzameling van kerstbomen kostte de gemeente vorig jaar 32.967 euro, waarvan 10.834 euro specifiek gerelateerd is aan de zes verbrandingen.

Komend jaar zullen kerstbomen worden ingezameld op acht plekken waar ze níét in brand gaan: Zandberg, Brabantpark/Heusdenhout, Overakker/IJpelaar, Blauwe Kei, Sportpark, Effen, Princenhage en de Belcrum. Op alle locaties worden lootjes, prijzen en snoep uitgedeeld aan kinderen die de bomen naar de verzamelplek brengen.

Naast bij de inzamelingen en verbrandingen, kunnen Bredanaars hun kerstboom in 2020 ook weer kwijt bij het gft-afval.