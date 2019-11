Manege de Roosberg aan de Bavelse Hei is dinsdagochtend ontruimd na een melding van een gaslek. Alle aanwezige personen en paarden zijn naar buiten gebracht.

Voor zover bekend zijn er geen mensen of dieren onwel geworden, meldt Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Alle aanwezigen zijn veilig naar buiten gebracht.

Het is niet bekend wat de mogelijke oorzaak is van het gaslek. Volgens de veiligheidsregio is de situatie inmiddels onder controle.