De bewoners van het nieuwe flatgebouw aan de Mastbosstraat zijn in de nacht van zondag op maandag opgeschrikt door een brand. Een warmtepomp in de technische ruimte vloog om onbekende reden in brand.

Een bewoner van de flat ontdekte de brand en belde de hulpdiensten. Hierna maakte hij de overige bewoners van het gebouw wakker. Alle bewoners werden ontruimd en buiten opgevangen.

Door de grote rookontwikkeling stonden alle gangen van het gebouw onder een laag rook. De brandweer kwam ter plaatse met meerdere voertuigen. De Mastbosstraat werd door de politie afgesloten.

De brand was na een half uur onder controle. Hierna werden de gangen en de technische ruimte van flat door de brandweer geventileerd. De bewoners hebben ongeveer anderhalf uur buitengestaan voordat ze weer terug naar hun woning mochten.

Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk.