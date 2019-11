De sinterklaasintocht in Breda is zaterdag feestelijk en zonder noemenswaardige problemen verlopen, zegt een politiewoordvoerder in gesprek met NU.nl.

De stoomboot van Sinterklaas kwam zaterdag rond 13.00 uur aan in het Spanjaardsgat in Breda. De Sint vervolgde zijn tocht met 350 Pieten door de binnenstad.

De optocht ging langs de Vismarktstraat, Reigerstraat, Grote Markt, Kerkplein, Torenstraat, Karrestraat, Eindstraat, Houtmarkt, Halstraat en de Grote Markt, waar de Sint nogmaals welkom werd geheten.

Zondag trekt de Sint nogmaals Breda aan. Dan gaat hij naar Belcrum, Prinsenbeek, Bavel en Ulvenhout.