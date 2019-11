De stoomboot van Sinterklaas is zaterdag rond 13.00 uur aangekomen in het Spanjaardsgat in Breda. De Sint, die vergezeld wordt door 350 Pieten, vervolgt zijn tocht door de binnenstad.

De optocht gaat langs de Vismarktstraat, Reigerstraat, Grote Markt, Kerkplein, Torenstraat, Karrestraat, Eindstraat, Houtmarkt, Halstraat en Grote Markt in de stad, waar de Sint nogmaals welkom wordt geheten.

In Breda worden zondag ook nog enkele intochten gehouden op andere plekken in de stad, namelijk in Belcrum, Prinsenbeek, Bavel en Ulvenhout.