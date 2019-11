Sinterklaas en zijn Pieten komen bijna aan in en rond Breda. Een overzicht van alle intochten op 16, 17 en 24 november.

Breda Centrum

Sinterklaas komt het centrum van Breda zaterdag 16 november om 13.00 uur binnen. De Sint heeft 350 Pieten mee en de stoomboot meert aan in het Spanjaardsgat.

De optocht gaat langs de Vismarktstraat, Reigerstraat, Grote Markt, Kerkplein, Torenstraat, Karrestraat, Eindstraat, Houtmarkt, Halstraat en Grote Markt, waar de Sint nogmaals welkom wordt geheten.

Tuinzigt, Westerpark en Haagpoort

Ook dit jaar organiseren Tuinzigt, Westerpark en Haagpoort weer gezamenlijk een intocht van Sinterklaas. Zondag 17 november om 11.00 uur gaat de intocht van start op de Wingerdstraat. Tijdens de route wordt de Sint begeleidt door sambaband Percussão, DJ Deems, Dansstudio Jump en de Friesche Paarden Carrousselgroep.

Belcrum

In de Belcrum komen Sinterklaas en zijn Pieten zondag 17 november om 13.00 uur aan op de Veilingkade. De optocht eindigt in het Belcrumhuis. Daar zal vanaf 14.30 uur een feestmiddag zijn.

Prinsenbeek

Zondag 17 november om 11.30 uur komt de Sint op zijn schimmel Ozosnel aan op de Markt. Om 13.30 uur is de eerste voorstelling, een prikkelarme. Dat is een extra rustige voorstelling voor kinderen die niet goed tegen de drukte kunnen. Deze wordt gevolgd door drie normale sinterklaasvoorstellingen om 14.15, 15.15 en 16.15 uur.

Bavel

De intocht begint om zondag op 17 november om 13.15 uur in de Kloosterstraat, hierna maken de Sint en zijn gevolg een rondje door Bavel. Vanwege veiligheid en snelheid is de route dit jaar een klein stukje korter gemaakt. Naar verwachting komen ze om 15.00 uur aan bij sporthal De Huif. Daar begint een gezellige feestmiddag. Om 14.00 uur is de zaal al open.

Ulvenhout

Op 17 november om 13.15 uur wordt Sint ontvangen bij de Pekhoeve. Er is er een optocht door de straten van Ulvenhout met aansluitend een sinterklaasfeest in de grote zaal van Jeugdland. Vanaf 14.30 is het daar feest met muziek en wat lekkers.

Haagse Beemden

Sinterklaas wordt zaterdag 23 november om 13.00 uur op Winkelcentrum de Donk verwacht in de Haagse Beemden. Er is van 13.00 tot 15.00 uur van alles te doen op het winkelcentrum.

Princenhage

Op zondag 24 november om 12.00 uur vertrekt Sinterklaas vanaf de Princenhof. Het programma gaat om 12.30 uur van start op de Haagse Markt, maar de Sint komt daar pas om 13.00 uur aan. Drie kwartier later vertrekt hij richting De Koe waar hij naar verwachting om 14.00 uur zal aankomen.

Heuvelkwartier

De Sint brengt zondag 24 november ook een bezoekje aan het Heuvelkwartier. Hoe dat er precies uitziet, is nog niet bekend.

Boeimeer

Zondag 24 november om 13.00 uur is de intocht van Sinterklaas in Boeimeer. Samen met zijn Pieten maakt hij een ronde door de wijk. Aansluitend begint om 14.30 uur het feest op de P&P-school.

Ginneken

Sinterklaas slaat het Ginneken zondag 24 november niet over. Daar komt om 13.00 uur de goedheiligman met zijn gezelschap aan op de Ginnekenmarkt. Aansluitend gaat er om 15.00 uur een kindershow van start bij Boerke Verschuren.

Teteringen

De Sint gaat zondag 24 november ook een kijkje nemen bij een heuse Sinterklaas Pieten-disco in dorpshuis 't Web in Teteringen. Daar kunnen alle kinderen tussen 14.30 en 17.00 uur een dansje wagen met de Pieten en wie weet ook met de Sint.