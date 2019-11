De milieuzone voor vrachtverkeer in het centrum van Breda blijft sowieso nog tot en met 2022 van kracht, heeft de gemeente besloten. Door de milieuzone worden alleen schone vrachtauto's in de stad toegelaten, waardoor de luchtkwaliteit verbetert.

De gemeente Breda heeft in 2007 een milieuzone voor vrachtverkeer in het centrum ingesteld. Daarin zijn vrachtwagens met een emissiestandaard van minimaal Euro 4 toegestaan. Dit besluit moet periodiek verlengd worden.

Samen met andere gemeenten gaat Breda kijken naar de mogelijkheden om de eisen voor zowel vrachtverkeer en het verkeer van bestelbussen aan te scherpen. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid een milieuzone met een toelating van emissiestandaard Euro 6.

"Willen we als stad in 2044 echt CO2-neutraal zijn dan moeten we verschillende maatregelen nemen", vertelt wethouder Boaz Adank uit. "Daarom behouden we nu de huidige zone en werken we samen met gebruikers aan een zero-emissie zone."