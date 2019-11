Een politieagent is in de nacht van woensdag op donderdag lichtgewond geraakt toen hij de inzittende van een auto in Breda wilde controleren. Ook de verdachte raakte gewond.

De agent zag op de Konijnenberg een automobilist rijden die opviel door zijn rijgedrag en besloot hem op de Roeselarestraat een stopteken te geven.

De bestuurder bleek nog een gevangenisstraf van 54 dagen open te hebben staan. Toen de agent hem dat vertelde, wilde hij ervandoor gaan.

De politieagent besloot de man te achtervolgen en wist hem uiteindelijk aan te houden. De verdachte, een twintigjarige man uit Tilburg, verzette zich tegen zijn arrestatie en raakte daarbij onwel.

Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en zal de gevangenisstraf later alsnog uitzitten.