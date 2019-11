Binnenland Eén tip over aanval op conducteur Breda, veel woedende reacties De politie heeft slechts één tip binnengekregen over de mishandeling van een conducteur op het station van Breda op 28 september. De beelden van de aanval op de 63-jarige NS-medewerker werden maandag vrijgegeven, omdat de politie nog geen dader in beeld heeft. De maatschappelijke verontwaardiging is groot, laat de politie weten.