De leerlingen van zeker 37 verschillende basis-, speciaal- en middelbare scholen zijn woensdag een extra dag vrij. Hun leraren staken voor minder werkdruk, voldoende collega's en fatsoenlijk salaris.

In totaal sluiten 3815 scholen in Nederland de deuren vanwege de staking. Voor de zomer eisten vakbonden en werkgevers een noodpakket van 420 miljoen. Dit was een eerste stap naar brede investering in het hele onderwijs. Al snel werd duidelijk dat het kabinet niet structureel extra wil investeren in onderwijs. Al stellen docenten dat dit wel nodig is om het lerarentekort aan te pakken.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over de onderwijsbegroting van volgend jaar. Daarom is er besloten om diezelfde dag een landelijke lerarenstaking te houden. Duizenden docenten zetten zich die dag in voor minder werkdruk, voldoende collega's en een fatsoenlijk salaris.

"Het beeld is je waarschijnlijk bekend. Politici die tijdens de debatten op hun telefoon kijken. Dus zorgen we dat onze boodschap dáár verschijnt. We kunnen niet genegeerd worden als we op dat moment hun aandacht hebben", is de gedachte van de Algemene Onderwijsbond.

Ondanks 460 miljoen euro van kabinet toch staking

Door een belofte van het kabinet leek het er even op dat de staking niet door zou gaan. Er was een deal gemaakt dat er 460 miljoen euro naar het onderwijs zou gaan.

Daarop werd de staking door de AOb afgeblazen. Maar dit was tot grote onvrede van veel mensen uit het onderwijs. Eenmalig een investering van 460 miljoen euro is namelijk niet genoeg om het probleem op te lossen, stellen de leraren. Er moet structureel geld bij. En daarom gaat de staking toch door.

Ook uit omliggende dorpen staken de scholen

Slechts 37 scholen van het basis-, speciaal- en voorgezet onderwijs in Breda gaan staken. Hiertussen zitten bijvoorbeeld het Onze Lieve Vrouwelyceum, Kbs De Zandberg, De Fontein en het Brederocollege.

Ook uit de omliggende dorpen gaan scholen staken. Zo laten Kbs De Horizon uit Prinsenbeek, OB De Klokkebei uit Ulvenhout en De Spindel uit Bavel ook van zich horen. De leerlingen van deelnemende scholen zijn woensdag allemaal een extra dag vrij.

Leraren in Breda lopen protestmars

Dit keer is ervoor gekozen om niet naar het Malieveld te gaan, maar om lokale acties op te zetten. In Breda kiezen verschillende leraren ervoor om een protestmars door de stad te lopen.

Om 10.00 uur lopen de Bredase docenten van het Kasteelplein naar het stadskantoor. Via Facebook werden de leraren opgeroepen om mee te lopen in de protestmars.