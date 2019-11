ABN AMRO moet een project voor legale wietteelt in Breda een zakelijke bankrekening bieden, heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam maandag bepaald.

Een huisarts, advocaat, voormalig politicus en kassenbouwexpert lanceerden het project genaamd Project C afgelopen jaar voor de gereguleerde teelt van cannabis. Het lukte de vier echter niet om een bankrekening te openen bij ABN AMRO, waarop ze een kort geding aanspanden tegen de bank.

De bank weigerde het project een bankrekening te geven omdat de teler volgens de bank onderdeel uitmaakt van een "integriteitsgevoelige sector" en er daarom een risico bestaat op witwassen. De bank beriep zich daarbij op haar contractvrijheid.

De voorzieningenrechter oordeelde maandag dat de contractvrijheid niet volledig geldt voor handelsbanken. Het hebben van een bankrekening is noodzakelijk om deel te nemen aan de maatschappij.

Volgens de rechter is het daarnaast niet aannemelijk dat de activiteiten van Project C strafbaar zijn. Het project is juist opgezet om de illegale wiethandel terug te dringen door de stof op een legale wijze te produceren. Hiermee dient Project C het algemeen belang en gaat het witwassen tegen, oordeelde de rechter.