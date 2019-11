Een bestuurder is maandagmiddag doorgereden nadat hij of zij een ongeluk op de kruising van de Oude Liesboslaan met de Ettensebaan in Breda veroorzaakt had.

Het ongeval gebeurde op de oprit van de A58. Een auto botste op een andere auto. De bestuurder van de geraakte auto raakte bij het ongeval gewond. De veroorzaker van het ongeval is doorgereden.

Het slachtoffer is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Haar auto is weggetakeld. De dader is nog voortvluchtig.