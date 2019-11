De brandweer Midden- en West Brabant is sinds maandag overgestapt op een nieuw duiksysteem, genaamd SSE-duiken. Hierbij komt de ademlucht via slangen vanaf de kant.

In het Valkenberg in Breda werd maandag een demonstratie gehouden van het nieuwe duiksysteem: SSE-duiken, wat staat voor surface supplied equipment.

Onder toeziend oog van burgemeester Paul Depla gingen de duikers te water om 'een verloren object' op te duiken. Dat deden ze zonder fles op hun rug, want de lucht kwam via slangen vanaf de kant. "Dat is een stuk veiliger, want zo kom je niet zomaar zonder lucht te zitten", legt een woordvoerder uit.

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is de eerste in Nederland die volledig gecertificeerd van start kan gaan met het nieuwe systeem. Daarvoor is de afgelopen periode intensief geoefend met het duikteam in Breda.