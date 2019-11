Een auto is zaterdagochtend volledig uitgebrand op een weiland aan de Halseweg in Prinsenbeek.

De brandweer kwam wel ter plaatse, maar kon weinig meer aan de brand doen. De auto was al volledig uitgebrand.

De brand werd ontdekt door een buurtbewoner die rook zag. Toen ze bij de auto kwam zag ze dat deze in brand stond waarop ze de brandweer belde. In de verte zag ze een man lopen, vermoedelijk is dat de bestuurder van de auto.

De politie ging op zoek naar de man. Hoe de brand begonnen is, is nog niet bekend, maar de politie sluit brandstichting niet uit.