Verschillende Bredase leraren gaan tijdens de onderwijsstaking woensdag een protestmars door de stad te lopen. Leraren staken voor minder werkdruk, voldoende collega's en een fatsoenlijk salaris.

Op woensdag blijven duizenden Nederlandse scholen dicht. De docenten in Breda kiezen ervoor om niet naar Den Haag te gaan, maar om lokale acties op te zetten.

Via Facebook worden Bredase docenten van het lager en voortgezet onderwijs opgeroepen om mee te lopen in een protestmars van het Kasteelplein naar het Stadskantoor. Die start om 10.00 uur.

"Laten we samen één (spreekwoordelijke) vuist maken tegen het huidige beleid", valt te lezen in de oproep. De leraren willen zichzelf kenbaar maken, politici spreken en vragen of zij hun boodschap door willen geven aan Den Haag. Daar wordt woensdag de onderwijsbegroting behandeld.

Vanwege de staking blijven veel scholen dicht. De teller op de site van de Algemene Onderwijsbond staat inmiddels op ruim 3.000 scholen. In Breda gaan onder andere de Spindel en het Noorderlicht dicht.