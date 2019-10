Een 31-jarige man is zondagavond voor de tweede keer in één maand betrapt op winkeldiefstal in Breda.

De man probeerde te vluchten, maar werd achtervolgd door een winkelmedewerker. Buiten is de klant overmeesterd. Hij had 25 pakken koffie ter waarde van 70 euro in zijn tas meegenomen.

Op 22 oktober werd de man ook al betrapt op winkeldiefstal in het centrum van Breda. De man is meegenomen naar het politiebureau.