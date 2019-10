In plaats van Via Breda heet de ontwikkeling van het Havenkwartier en het Stationskwartier in Breda voortaan Crossmark Breda, maakte wethouder Paul de Beer zaterdagavond bekend tijdens het Overslag Festival.

De nieuwe naam is volgens de gemeente "beter' en 'unieker".

"De Bredase spoorzone is hét gebied waar de komende jaren hard gewerkt wordt aan projecten in het Stationskwartier zoals 5Tracks, Thes, en 3 Hoefijzers noord", aldus De Beer. "Het nieuwe station is een icoon voor het verhaal van de stad, voor het samenbrengen van vele functies en vervoersvormen."

Ook in het Havenkwartier wordt aan projecten gewerkt die moeten zorgen voor meer dynamiek in het gebied. De Beer: "Er wordt, samen met ontwikkelende partijen, volop gewerkt aan plannen voor nieuwbouw. Zo geven we invulling aan onze ambitie om een internationale stad aan het water te realiseren."

Het Haveneiland stond zaterdagavond in het teken van het gratis festival Overslag 2019. Op diverse locaties in de spoorzone waren bands, voorstellingen en exposities te bekijken.