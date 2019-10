Een automobilist heeft zaterdagmiddag meerdere auto's en een lantaarnpaal in de Meidoornstraat in Breda geraakt nadat hij onwel werd.

De man werd onwel terwijl hij achter het stuur zat. Daardoor kwam hij in botsing met twee auto's en een lantaarnpaal. De politie arriveerde kort daarna.

De politie heeft de straat afgezet nadat er flink wat onrust was ontstaan. Het is onduidelijk hoe het nu met de man gaat en of er nog andere gewonden zijn.