Meerdere mensen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een vechtpartij in het centrum van Breda.

Een ambulance en de politie kwamen ter plaatse.

Omstreeks 4.00 uur kwam de politie af op een melding over een vechtpartij in een horecagelegenheid in het centrum. Ter plaatse bleken meerdere personen gewond te zijn geraakt.

Het is niet duidelijk hoe de vechtpartij precies ontstaan is en of er mensen zijn aangehouden. Ook is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn.