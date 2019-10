Breda

A16 tussen knooppunt Galder en België afgesloten voor werkzaamheden

De A16 richting Antwerpen is in de nacht van woensdag op donderdag tussen knooppunt Galder en de grens met België afgesloten in verband met onderhoudswerkzaamheden. De werkzaamheden duren van 00.00 tot 5.00 uur.