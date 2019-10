De politie heeft woensdag ruim 13.000 euro en een flinke som drugs aangetroffen in een woning in Breda-Noord. Drie verdachten zijn aangehouden.

Tijdens een lopend politieonderzoek zagen agenten woensdagmiddag een 24-jarige man uit Breda drugs verhandelen vanuit een auto. Hij werd aangehouden.

Omdat de agenten vermoedden dat de man meer drugs in zijn bezit had, onderzochten ze zijn woning in Breda-Noord. Daar werden ruim negentig zogeheten ponypacks, met vermoedelijk cocaïne, en negentig MDMA-pillen aangetroffen. In de woning werd een 44-jarige vrouw uit Breda aangehouden.

Op de Brasschaatstraat arresteerde de politie ook de klant van de vermeende dealer, een vijftigjarige man uit Breda. Hij had vier ponypacks cocaïne bij zich.

De drie verdachten zitten vast en worden verhoord. De drugs en het geld zijn in beslag genomen.