De Bredase weekmarkt wordt dinsdag eenmalig op het Schoolakkerplein in Ginneken gehouden vanwege de viering van 75 jaar vrijheid op de Grote Markt.

Dinsdag wordt op de Grote Markt gevierd dat Breda 75 jaar geleden bevrijd is. Daardoor is er geen plaats voor de marktkramen.

Daarom is besloten de weekmarkt eenmalig op het Schoolakkerplein in Ginneken te houden. De markt is geopend van 9.00 tot 13.00 uur.

Koning Willem-Alexander komt dinsdag voor de viering naar Breda en zal samen met de Poolse president Andrzej Duda het graf van generaal Stanislaw Maczek bezoeken. Vanaf 16.00 uur zijn ze op de Grote Markt voor de aankomst van de vrijheidstocht met oud-strijders en historische voertuigen.