Het bezoek van Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, aan Breda ter ere van 75 jaar bevrijding is wegens ziekte uitgesteld tot 12 november.

Timmermans zou in de Waalse Kerk het eerste exemplaar van Held zonder vaderland in ontvangst nemen. Het boek is geschreven door Miriam Guensberg, de dochter van een Poolse bevrijder.

Held zonder vaderland schetst het leven van de Poolse Joodse man Dolek Guensberg, die als net afgestudeerd arts werkte bij de Eerste Poolse Pantserdivisie.

Guensberg is, net als vele andere Poolse strijders, na de oorlog niet teruggekeerd naar zijn vaderland, omdat het land onder het regime van communistisch Rusland kwam te vallen.

Timmermans is sinds 2014 vicevoorzitter van de Europese Commissie. Sinds het begin van deze maand is hij ook portefeuillehouder Klimaat in Brussel.