De politie heeft vijf personen aangehouden naar aanleiding van een woninginbraak aan de Bertelsberg op woensdag 9 oktober. Drie van hen zitten nog vast.

Een deel van de gestolen spullen is teruggevonden, meldt de politie. Deze lagen in de woning van een van de verdachten.

De bewoners van het huis waren op vakantie. De melding over de inbraak kwam op 9 oktober rond 9.00 uur binnen. De bewoners konden op basis van camerabeelden laten zien dat er spullen gestolen waren, waaronder hun auto.

De verdachten konden dankzij buurtbewoners en uitgebreid politieonderzoek aangehouden worden. Uit camerabeelden van bewoners werden de signalementen van de verdachten duidelijk.

Twee minderjarigen aangehouden in gestolen auto

De eerste verdachte, een 31-jarige man uit Breda, is donderdagochtend 17 oktober aangehouden in de Korte Boschstraat. Niet lang daarna werd de gestolen auto gesignaleerd bij een tankstation aan de Kapittelweg. In de auto zaten een achttienjarige bestuurder zonder geldig rijbewijs en een zeventienjarige bijrijder.

De zeventienjarige jongen had een geldbedrag van 2.000 euro bij zich, dat in beslag werd genomen. Beiden zijn aangehouden op verdenking van heling, maar zijn later weer vrijgelaten. De achttienjarige jongen heeft 800 euro strafbeschikking gekregen en de zeventienjarige jongen een dagvaarding.

Daarnaast werd donderdagmiddag een 49-jarige man uit Breda aangehouden in zijn woning. Maandag is de derde verdachte, een 29-jarige man uit Breda, in zijn woning aangehouden. Daar werden veel gestolen spullen aangetroffen, waaronder spullen uit de woning aan de Bertelsberg.