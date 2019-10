Op de Leursebaan in Beda is in de nacht van vrijdag op zaterdag net voor de Moerdijkse Postbaan een eenzijdig ongeval gebeurd. De bestuurder, die mogelijk had gedronken, is gewond geraakt.

De auto raakte op de Leursebaan van de weg. Het voertuig kwam hierbij tegen een boom tot stilstand. De politie en ambulance kwamen met spoed ter plekke.

De bestuurder werd ter plekke door het ambulancepersoneel gecontroleerd. Hij is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is meegereden. De bestuurder had mogelijk gedronken.

De auto raakte zwaar beschadigd bij het ongeval. Het voertuig is door een berger weggetakeld.