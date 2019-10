Drie auto's aan de Kesterenlaan in Breda zijn in de nacht van donderdag op vrijdag in brand gevlogen. Eén auto brandde compleet uit. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting.

Rond 3.50 uur kwam de melding over de autobrand binnen bij de brandweer en de politie. De auto stond geparkeerd op het Hamplein aan de Kesterenlaan.

De brandweer kwam meteen ter plaatse om te blussen. De auto was echter niet meer te redden en brandde volledig uit. Ook de twee auto's die naast het voertuig geparkeerd stonden, vlogen in brand.

De politie vermoedt dat de wagen opzettelijk in brand is gestoken. Daar wordt verder onderzoek naar gedaan. De eigenaars van de in brand gevlogen auto's konden door agenten worden opgespoord via de nummerplaten en zijn op de hoogte gesteld.