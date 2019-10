Ruim veertig veelplegers mogen voorlopig een groot deel van de Bredase winkels in de binnenstad niet meer in. Zij kregen het afgelopen jaar een collectief toegangsverbod. Nog eens 59 anderen kregen een waarschuwing.

In 2018 is het Ondernemersfonds Breda in de binnenstad begonnen met het project Collectieve Winkelontzegging. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt dat een winkeldief of overlastgevend persoon een verbod krijgt in de winkel waar het feit plaatsvond. Als de overlastgever ook bij een andere aangesloten winkel in overtreding gaat, krijgt de persoon een collectief winkelverbod, wat inhoudt dat hij of zij bij geen enkele aangesloten winkel meer naar binnen mag.

Sinds het begin van het project hebben ruim veertig veelplegers een collectief toegangsverbod ontvangen. Ook zijn er nog 59 collectieve waarschuwingen geregistreerd. Hierdoor is een grote groep van veelplegers in beeld. Dit leidt ertoe dat ondernemers, werknemers en gasten zich veiliger voelen in een winkel. Inmiddels doen bijna vijftig winkels in de binnenstad mee aan het project.

In het voorjaar van 2017 draaide het project al een half jaar als pilot in de binnenstad. Daar deden ruim 27 ondernemers aan mee. Het project werd financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Breda en ondersteund door de politie, beveiligingsorganisatie Trigion en het Ondernemersfonds Breda.