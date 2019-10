Een 44-jarige Bredanaar heeft in de nacht van zondag op maandag zijn auto en rijbewijs moeten inleveren nadat hij onder meer 100 kilometer per uur te hard reed in een woonwijk.

De bestuurder reed met 130 kilometer per uur door een woonwijk en nam al spookrijdend een rotonde.

De politie zag de man rond 01.30 uur over de Nijverheidssingel in Breda rijden. Toen zij constateerden dat de automobilist met tientallen kilometers per uur te hard door de straten reed, besloten ze hem aan de kant te zetten.

Ondanks dat de politie duidelijk maakte dat de bestuurder moest stoppen, reed hij echter met forse snelheid in de richting van Prinsenbeek en Etten-Leur.

Uiteindelijk reed de bestuurder zich op de rotonde met de Velsgoed en de Beeksestraat klem toen de politie de weg blokkeerde. Hij werd direct aangehouden. Zijn rijbewijs is ingevorderd en de auto waarin de Bredanaar reed is in beslag genomen.