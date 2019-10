De storing bij het Amphia Ziekenhuis aan de Molengracht in Breda is vrijdag rond 18.00 uur verholpen. Het ziekenhuis kampte al sinds 5.15 uur met een telefoon- en datastoring.

Het ziekenhuis is weer volledig operationeel, meldt Amphia. Ook is het ziekenhuis weer telefonisch bereikbaar en is er volledig toegang tot de patiëntendossiers.

Er zijn in totaal 72 operaties afgezegd en 21 spoedopnamen verplaatst naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en ziekenhuis Bravis in Roosendaal en Bergen op Zoom.

Er is komend weekend extra capaciteit ingepland voor de operatie- en oncologiepatiënten.

Maandag zullen alle poliklinieken pas weer normaal functioneren. De verplaatste behandelingen en afspraken in de poliklinieken worden volgende week zo veel mogelijk ingepland.

"We zien terug op een intensieve dag", is te lezen in een persbericht. "We danken patiënten en hun naasten allereerst voor het getoonde begrip en natuurlijk al onze medewerkers die hier met veel inzet en flexibiliteit aan hebben meegewerkt."