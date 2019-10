De brug over het water in de Westertuin is sinds maandagochtend afgesloten. Fietsers en wandelaars mogen er niet meer overheen en ook bussen moeten omrijden.

Aan de brug worden tot vrijdagmiddag 17.00 uur werkzaamheden uitgevoerd. Dat houdt in dat hij vijf dagen lang dicht blijft voor verkeer.

De brug tussen de Aurelia en Argusvlinder in het water- en groengebied in Westerpark wordt iedere dag veel gebruikt door wandelaars, fietsers en bussen. Sinds 7.00 uur is de brug afgesloten.