De Bredase Cees Verberk, oprichter van café De Bommel, is in de nacht van zaterdag op zondag op 73-jarige leeftijd overleden. De uitbater gaf in 2007, na meer dan 25 jaar trouwe dienst, het stokje over aan zijn zoon.

"Als de rots steeds verder afbrokkelt, komt het moment dat de branding wint", schrijft De Bommel zondag op Facebook. "Cees Verberk is niet meer, vannacht in alle rust overleden. Dat doet pijn, veel pijn."

In het bericht wordt verteld dat Cees Verbeek klanten aan De Bommel bond door ze te waarderen en vertrouwen te geven. "Trots op wat hij bereikt heeft, maar ook wars van alle poespas, want daar was Cees niet van. Waar collega's met concepten in de weer waren, ging Cees gewoon 'een beetje cafeetje spelen', zoals hij weleens zei."

Sinds het overlijden van Verberk is alles een beetje anders voor het café. "We gaan door, zo gaat dat nu eenmaal. Misschien met waterige oogjes en soms even een traan wegpinken. Maar nooit met lege handen naar de keuken, want dat mag niet van Cees."