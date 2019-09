De Bredase zanger Thijs van der Molen is zaterdag op 81-jarige leeftijd overleden. Van der Molen is vooral bekend geworden met het door hem in 1979 geschreven nummer Het leven is goed in m'n Brabantse land.

De Bredanaar, die eigenlijk Thijs Termohlen heet, onderging kortgeleden nog een hartoperatie, schrijft Omroep Brabant.

De zanger componeerde enkele jaren geleden het nummer Breda, ik hou van jou, een eerbetoon aan zijn favoriete voetbalclub NAC Breda. Termohlen was daarnaast bekend van meerdere carnavalsnummers, waaronder Drinke totteme zinke.