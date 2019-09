De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag 3.600 euro in beslag genomen bij een controle van een dertigjarige Belgische automobilist op de Heuvelstraat in Breda. De man kon niet verantwoorden hoe hij aan het geld was gekomen.

Door het geldbedrag af te staan aan de politie voorkwam de man, die op dat moment verdacht werd van witwassen, dat hij vervolgd werd.

Rond 1.00 uur besloten agenten de verdachte te controleren. Omdat hij geen rijbewijs of identiteitsbewijs kon laten zien, werd besloten zijn kleding te controleren. Daar werd het geldbedrag, in de vorm van bankbiljetten, aangetroffen.

Na de vondst van het grote geldbedrag werd de verdachte meegenomen naar het bureau. In overleg met de officier van justitie werd besloten dat de man niet vervolgd zou worden als hij het geldbedrag direct overhandigde.

De man mocht het politiebureau direct verlaten na het afstaan van het geldbedrag. Maar niet veel later kwamen agenten de automobilist weer tegen. Uit een speekseltest bleek dat hij onder invloed was van drugs. Hierop werd besloten om de autosleutels tijdelijk in beslag te nemen.