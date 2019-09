Gemeente Breda en de ontwikkelingscombinatie HPO en Van Wijnen Breda hebben overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van 34 woningen in buurtschap Eikberg in Bavel.

In het project zijn elf woningen bedoeld voor starters. Daarnaast komen er ook veertien tweekappers en negen vrijstaande woningen.

"Breda wil de komende jaren zesduizend woningen bouwen", legt wethouder Paul de Beer uit. "Er is grote behoefte aan middeldure en starterswoningen in Breda en zeker ook in Bavel."

De gemeente heeft de grond verkocht aan de ontwikkelcombinatie om de woningbouw mogelijk te maken. De komende maanden werkt de ontwikkelcombinatie de plannen verder uit.