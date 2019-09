De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een zeventienjarige jongen uit Breda aangehouden in Prinsenbeek nadat agenten een nepwapen aantroffen in zijn scooter.

Rond 3.10 uur kregen agenten een melding dat er twee jongens met een scooter nabij het spoor aan de Spoorstraat in Prinsenbeek stonden. Agenten hebben de jongens gecontroleerd.

Onder het zadel vond de politie een wapen, wat later een balletjespistool bleek te zijn. Het nepwapen is in beslag genomen.

De Bredanaar is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.