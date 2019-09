Alle politiebureaus in en rondom Tilburg en Breda zijn maandagmiddag- en avond urenlang gesloten geweest in verband met een dreiging. In het begin van de avond werd een verdachte aangehouden.

De politie kreeg rond 16.00 uur signalen binnen dat een persoon de politie iets aan zou willen doen. Na een eerste onderzoek naar de dreiging werd besloten een aantal bureaus te sluiten.

Surveillerende agenten hielden tijdens de sluiting de omgeving van de politiebureaus in de gaten. In het begin van de avond kon een verdachte worden aangehouden. Het gaat om een 45-jarige man uit Rijen.

De man is vaker met de politie in aanraking geweest. Volgens de politie had de dreiging te maken met persoonlijke rancune tegen de politie.