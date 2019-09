Het oude schoolgebouw aan het Dr. Jan Ingenhouszplein in Breda krijgt binnenkort een nieuwe invulling. Het pand wordt omgebouwd tot woonruimte, uitgaansgelegenheid en ontmoetingsplek.

In totaal komen er honderd woningen van 28 tot 62 vierkante meter. Deze woonruimten kunnen tussen de zes dagen en zes maanden gereserveerd worden.

Naast de woningen, gaat het pand ook ruimte bieden voor een horecagedeelte waar mogelijk ook evenementen georganiseerd kunnen worden. Dit gedeelte zal bestaan uit een restaurant met een terras. Ook komt er een cocktail- en wijnbar.

In de tuin van het complex kunnen kinderen in het seizoen aardbeien of bessen komen plukken. Ook zal daar een kinderboerderij komen.

Het complex, genaamd Ingenhousz, blijft daarnaast ook haar historie als school trouw met de realisatie van studieplekken. Verdeeld over zes ruimtes komt er plek voor vijfhonderd personen. In de ruimtes kunnen zij studeren of werken.