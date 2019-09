Breda

Boomsoort 'scheidingsbeuk' na werkzaamheden terug in Mastbos

De zogenoemde 'scheidingsbeuk' was voor veel Bredanaars de meest herkenbare en bijzondere boom van het Mastbos. Twee jaar geleden werd de reusachtige boom gekapt, toen bleek dat de boom erg verzwakt was door een ziekte. Nu keert de scheidingsbeuk terug. Tijdens de werkzaamheden in het bos is de wal die hoort bij het historische vierkant van Maurits in ere hersteld, waardoor er binnenkort een nieuwe scheidingsbeuk kan worden geplant.