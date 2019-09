Het Bredase stadspark Valkenberg staat dit weekend in het teken van de 24e editie van het gratis toegankelijke festival Breda Barst. Een overzicht van alle activiteiten.

Het terrein gaat op zaterdag en zondag om 13.30 uur open. Beide dagen begint het programma om 14.00 uur en eindigt het om 23.00 uur.

Op het hoofdpodium van het festival treden verschillende binnen- en buitenlandse artiesten op. Zaterdag spelen Goose, Indian Askin, blackwave, Tape Toy en Fata Boom op de Amstel Stage. Op zondag keren Navarone en Rondé terug naar Breda Barst. Ook staan zondag onder anderen Warhola, Bjørn Berge, Ten Times a Million, Damé en The Pilgrims op het hoofdpodium.

Bij de Spaanse Kraag treden zaterdag The Spvrk, For I Am King, Slow Crush en To Adelaide op. Op zondag start de dag bij de Spaanse Kraag traditiegetrouw met de muziekquiz Quiz'm. Daarnaast treden dirk., Peuk, Onmens en STAKE hier op.

Suikerbeat en Future Stage

Op zaterdag kan er bij Suikerbeat ook de hele dag gedanst worden bij dj's als Iggy P, Lövestad en SHMLSS. Zondag staat het programma volledig in het teken van de Bredase housescene.

Oude bekenden als Cor Fijneman, Dazzle, Victor Bakker en Mark Green nemen hun platenkoffers mee en draaien klassiekers op vinyl. In de jaren tachtig en negentig draaiden zij in clubs als Spock, Massa en Exq's/Zsa-Zsa. Momenteel zijn ze nog altijd actief in de housescene.

In samenwerking met Breda's Most Wanted, December Tapes, Rockhome Foundation en de Grote Prijs van Nederland is het programma van Future Stage tot stand gekomen, waarbij jong talent de kans krijgt om op te treden.