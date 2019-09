Binnenland Gevluchte moordenaar twaalfjarige jongen Breda uitgeleverd aan Nederland De 37-jarige man die in 2010 de 12-jarige Danny Gubbels doodschoot in Breda, is door Colombia uitgeleverd. De man was gevlucht voordat het gerechtshof hem schuldig achtte en veroordeelde tot twintig jaar cel voor moord.