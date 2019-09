De zogenoemde 'scheidingsbeuk' was voor veel Bredanaars de meest herkenbare en bijzondere boom van het Mastbos. Twee jaar geleden werd de reusachtige boom gekapt, toen bleek dat de boom erg verzwakt was door een ziekte. Nu keert de scheidingsbeuk terug. Tijdens de werkzaamheden in het bos is de wal die hoort bij het historische vierkant van Maurits in ere hersteld, waardoor er binnenkort een nieuwe scheidingsbeuk kan worden geplant.

"Het vierkant van Maurits is op bevel van Prins Maurits aangelegd in de zeventiende eeuw. Het was een door verhogingen afgebakend terrein, dat gebruikt werd om te jagen. Die eeuwenoude structuur brengen we met de huidige werkzaamheden terug", legt boswachter Floris Hoefakker uit. "De wal is nu nog van zand, maar het is de bedoeling dat begroeiing hem straks op zijn plek houdt. De paaltjes staan er om te zorgen dat mensen de wal nu niet kapot lopen."

Ook de scheidingsbeuk, die twee jaar geleden tot teleurstelling van veel Bredanaars gekapt werd, was onderdeel van de eeuwenoude structuur. "De scheidingsbeuk werd vroeger gebruikt als oriëntatiepunt. Hij hoort echt bij de historie van het bos. Dus binnenkort plaatsen we een nieuwe beuk terug op de plek waar twee jaar geleden de grote scheidingsbeuk werd weggehaald."

De kap van de scheidingsbeuk zorgde twee jaar geleden voor veel teleurgestelde reacties. De reusachtige boom stond in de 'rotonde' tussen de Oude Postbaan en de Lange Dreef en was een opvallende verschijning.

Hoefakker: "Dat was een prachtige boom. Omdat mensen hem zo mooi vonden, hebben we hem lange tijd alle ruimte gegeven om te groeien. Maar op een gegeven moment werd de beuk ziek van de reuzenzwam. De boom ging toen rotten en grote takken vielen naar beneden. Om de veiligheid te kunnen waarborgen, moest de boom helaas verdwijnen."