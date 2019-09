Een ongeval op het kruispunt van de Tramsingel met de Lunetstraat heeft woensdag rond 15.30 uur voor grote verkeersdrukte gezorgd. Een automobilist kwam in aanrijding met een scooterrijder.

De bestuurder van de scooter raakte bij het ongeval gewond en werd in de ambulance geholpen. Het is niet bekend of ze daarna is overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de toedracht van het incident is niet bekend.

Door het ongeval ontstond grote drukte op het kruispunt. Medewerkers van Orde en Handhaving van de gemeente Breda regelden het verkeer.