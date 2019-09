In het kader van Breda 75 jaar Vrijheid zijn vanaf dinsdag tot 4 oktober twee stillevens te zien in de Grote Kerk van Breda. De stillevens verbeelden sleutelscènes uit 75 persoonlijke Noord-Brabantse oorlogsverhalen in miniatuurvorm.

In de Grote Kerk worden verhalen over de Vlucht uit Breda en de eer van generaal Stanislaw Maczek tentoongesteld.

Zo wordt het persoonlijke verhaal van Gré Machielse en Piet Buurmans over de Vlucht uit Breda uitgebeeld. Op 10 mei 1940, toen de Duitsers Nederland binnenvielen, vochten in Noord-Brabant Franse en Nederlandse troepen tegen Duitsers. Op last van het gemeentebestuur moesten alle inwoners hun woonplaats zo snel mogelijk verlaten. Velen ontvluchtten de stad te voet en met onvoldoende eten en drinken bij zich. Deze achteraf zinloze vlucht eiste honderd slachtoffers en leidde tot een grote shock onder de Bredase bevolking.

Daarnaast wordt het verhaal van generaal Maczek getoond. Hij heeft veel verwoesting gezien in Europa. Om die reden besluit hij Breda van deur tot deur te bevrijden in plaats van het volle geschut van zijn tanks te gebruiken. In de strijd om Breda komen veel Poolse militairen om, maar de stad wordt vrijwel zonder burgerslachtoffers door de Polen bevrijd.

De vrees van de Poolse bevrijders dat Polen na de Tweede Wereldoorlog binnen de invloedssfeer van de Sovjet-Unie zou komen, werd werkelijkheid. De Polen konden hun eigen land niet bevrijden en konden er zelfs niet naar terugkeren. Generaal Maczek riep zijn officieren bijeen en stuurde ze naar de commandanten met de boodschap: "Op ons vaandel staat: 'God, Eer en Moederland' en hoewel we ons moederland niet meer hebben, hebben we nog wel onze eer."

Breda herdenkt 75 jaar vrijheid

De gehele maand oktober viert en herdenkt Breda 75 jaar vrijheid. Brabant Remembers vertelt 75 bijzondere, inspirerende en persoonlijke verhalen. Deze verhalen vormen het uitgangspunt voor een Noord-Brabants programma en de (inter)nationale campagne Brabant Remembers.

Samen met gemeenten en partners worden deze verhalen vertaald naar een cultureel programma in 2019-2020. Met dit programma wordt geprobeerd de impact van de Tweede Wereldoorlog over te dragen en ook de jongere generaties te bereiken.