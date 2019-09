Het bedrijf PARKnCHARGE heeft een voorstel ingediend voor 39 laadpalen voor elektrische auto's in Breda voor de komende jaren. Op een plattegrond zijn mogelijke locaties al ingetekend.

Het parkeerterrein Vlaszak, de Haagsemarkt, de Dwarsdijk bij de Asterdplas en de Pastoor Doensstraat in Bavel zijn plekken waar het bedrijf de laadpalen wil realiseren. De plekken zijn echter nog niet definitief.

Per locatie gaat het om twee laadpalen en vier parkeerplaatsen. Elke laadpaal heeft twee laadpunten en twee parkeerplaatsen.

Wie meer wil weten over waarom het bedrijf de laadpalen wil realiseren en waarom de gemeente eraan meewerkt, kan terecht op een informatiebijeenkomst. De bijeenkomst is op 23 september van 19.00 tot 21.00 uur op het stadskantoor.

De ambitie van de gemeente in Breda is om in 2044 klimaatneutraal te zijn. Elektrisch rijden is schoner, stiller en energiezuiniger en draagt daarmee bij aan een betere luchtkwaliteit. Door het plaatsen van meer laadpalen in de woonwijken wil de gemeente het elektrisch rijden bevorderen.