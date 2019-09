Politieteam Markdal en de afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) nemen vanaf maandag, samen met medewerkers Veiligheid & Service van de NS, hun intrek in een leegstaande ruimte in de gang onder het station. Door gezamelijk een pop-up post te bemannen, hopen de teams in contact te komen met reizigers.

De teams zijn van maandag 9 tot en met zaterdag 14 september tussen 14.00 uur en 22.00 uur aanwezig op het station. Ook de wijkboa van de gemeente Breda zal regelmatig bij het pop-up punt te vinden zijn.

De locatie is gekozen omdat Breda een grensstation is en daardoor grote hoeveelheden reizigers te verwerken heeft die mogelijk niet weten hoe zij met de politie of met de medewerkers van Service & Veiligheid van NS in contact kunnen komen. Zij kunnen bij het pop-up punt terecht voor informatie