In de nacht van vrijdag op zaterdag is een man beschoten voor zijn woning in de Academielaan in Raamdonksveer. De vermoedelijke dader is gevlucht.

Rond 00.00 uur kwam er een melding binnen bij de meldkamer dat een man voor zijn woning beschoten zou zijn.

De man liep van zijn auto naar de woning en hoorde iemand lopen. Vervolgens hoorde hij enkele knallen en bleken dit schoten te zijn. De man is hierbij gewond geraakt en is behandeld aan zijn verwondingen.

De omgeving is afgezet en meerdere eenheden zijn op zoek gegaan naar de schutter, hierbij is ook een speurhond ingezet.

De schutter is niet aangetroffen. Ook is er buurtonderzoek gedaan en worden camerabeelden veiliggesteld voor verder onderzoek.