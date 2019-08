Breda

Ouders doodgestoken Megan (15) uit Breda putten kracht uit medeleven

De ouders van het doodgestoken vijftienjarige meisje Megan uit Breda hebben in een open brief iedereen die na het verlies van hun dochter medeleven heeft betuigd bedankt. Ondanks het "intense verdriet" putten zij kracht uit alle steun, zo is te lezen in de brief die door onder meer Omroep Brabant is gepubliceerd.