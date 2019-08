Twee opzittenden van een quad zijn dinsdagavond gewond geraakt bij een ongeval met een auto op de Tramsingel in Breda, meldt de politie Breda via Twitter.

De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn ter plaatse.

De politie heeft de directe omgeving van het ongeval afgezet.

Het is vooralsnog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Ook is het niet bekend of de slachtoffers in levensgevaar zijn.